Na mateřské dovolené se moc neohřeje: Michaela Nosková 7 týdnů po porodu plánuje návrat k práci

Michaela Nosková Super.cz

„Samozřejmě mě ještě čeká kontrola, ale cítím se dobře. Nebylo to jednoduché, ale spíš pro malou než pro mě, doufali jsme, že ona bude v pořádku, musely se použít přístroje, které nejsou úplně ideální, ale daří se nám skvěle, máme po kontrole a vše je super,“ svěřila se Míša, která rodila císařským řezem. Jen pár týdnů po porodu už se také vrátila ke cvičení a je zpět na své váze.

„Ještě jsem nezačala posilovat, chodím na procházky, malou si dávám do šátku. Snažím se i pohybovat doma. Abych se na mateřské nenudila, budu dělat pořad pro maminky. Bude to cvičení pro ně a cvičí společně s miminem v šátku,“ řekla nám zpěvačka, která už má v plánu také návrat před publikum.

„Klidně bych skloubila práci s mateřstvím, představení se dají domluvit, ale ono se stále ještě vše ruší. Je to v návaznosti na všechna opatření, takže ta práce odpadává. Na červen už tam mám koncerty a plné léto zpívání pro děti, ale co se týče divadla, to bude asi až tak v září,“ prozradila nám Míša Nosková. ■