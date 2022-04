Jan Bendig šokoval ve Výměně manželek svého partnera: Neuvěříte, kolik by chtěl zpěvák vychovávat dětí!

Honzovi se splní přání a na deset dní si vyzkouší péči o početnou rodinu. TV Nova

Zpěváka lákala účast z důvodu, že pořad pravidelně sleduje řadu let, a dokonce chtěl do Výměny v minulosti přihlásit i svou vlastní maminku. Jeho partner přijal účast z jiného důvodu. „Setkal jsem se s tím, že spousta lidí pořád ještě kouká skrz prsty na gay komunitu a i ve spojení ,romáka a gádže', jak nás nazývají. Doufám, že divákům ukážeme, že jsme úplně normální,“ řekl na kameru Lukáš.

Jan a Lukáš tvoří pár již 8 let a funguje jim to nejen v partnerství, ale také po pracovní stránce. „Jakmile pracujeme, tak jsme kolegové a ne partneři,“ říká Jan Bendig. „Pro mě je to fajn, že ho můžu seřvat jednou jako partnera a jednou jako kolegu,“ rozesmál se jeho přítel.

Společně žijí v útulném domku a péči o domácnost mají rozdělenou. „Lukáš dělá práci kolem baráku a já rád uklízím,“ říká Honza. Domácnost s nimi sdílí ještě tři psí mazlíčci. Zpěvák by si v náhradní rodině rád vyzkoušel péči o děti. „Kromě batolete bych bral klidně 8 nebo 9 dětí, to je mi jedno,“ překvapil. Dokonce by v budoucnu chtěl i vlastní velkou rodinu. „Chci i v reálném životě tolik dětí,“ šokoval Honza svého partnera před štábem. „No tak to absolutně ne,“ reagoval rezolutně Lukáš. ■