Už rok a půl je bez lásky: Po zrušené svatbě nemůže krásná zpěvačka najít toho pravého

V srpnu to budou dva roky, co se měla zpěvačka Nikola Ďuricová (27) vdávat. Svatbu s kolegou Lukášem Kofroněm ale tři týdny před termínem zrušila. A pokud jde o vztahy, prožívá jen ty na jevišti. Momentálně se těší, že si zahrají pár s Janem Kopečným (32).

S Nikolou jsme si povídali právě na soustředění muzikálu Slunce, seno, jahody, kdy se s dalšími účinkujícími vypravila na ochutnávku vín a sektů do vinařství v jihomoravském Zaječí. "Jako Slovenka bych měla vydržet víc, ale opak je pravdou," smála se po několikáté sklence.

Ďuricová si v muzikálu zahraje roli Blaženy. "Hlavně mi Vencu hraje Kopečňák, takže tam bude samá legrace. Ještě jsem s ním pár nehrála, tak si taky musím zkusit někoho jiného," míní.

Zatímco na jevišti od rozchodu se snoubencem vystřídala už řadu partnerů, v reálu je stále single. "Ještě mě nikdo neokouzlil. A být sama jsem asi potřebovala, protože jsem byla ve vztahu sedm let. Zažívám to, co jsem předtím neznala, naučila jsem se fungovat i sama se sebou," domnívá se. ■