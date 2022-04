Roli filmové Blaženy ze Slunce, seno… jí už nikdo neodpáře. A jak to měla blonďatá herečka s fackou od Růžičkové?

Veronika Kánská a Pavel Kikinčuk v trilogii Slunce, seno... Profimedia.cz

Během své herecké kariéry se Veronika Kánská (*12. 10. 1966) objevila pouze v šesti filmech. Sympatická blondýna už dávno nehraje, naopak si užívá poklidu vesnického života v Končicích u Chlumce nad Cidlinou a pracuje jako knihovnice. Z divácké paměti se ale nikdy nevytratila a pro všechny zůstává už navždy Blaženou Škopkovou z často reprízované trilogie Slunce, seno… S tím, že na ni lidé dodnes pokřikují „Blaženo, kde máš Vencu?“, se Kánská sice smířila, ale příjemné jí to není.

Napodruhé už bez konkurzu

Rodačka z Prahy je dcerou grafika Miloše Kánského (77), jehož ilustrace se objevovaly mj. v Dikobrazu. Herečkou se chtěla stát už od dětství, a tak chodila na nejrůznější konkurzy. Na jednom potkala režiséra Zdeňka Trošku (68), který hledal vhodné tváře do své komedie Bota jménem Melichar (1983). Tehdy sice roli nezískala, ale Troška si jí všiml a vybral si ji do svého příštího filmu Slunce, seno, jahody (1983).

„Když jsem dělal na konci roku 1982 film Bota jménem Melichar a dělal jsem konkurz na Lamkovou, tak mi z toho konkurzu zůstaly tři holky. Milada Štýbrová, která ji nakonec hrála, a potom Pyšová a Kánská. Když jsem potom po půlroce dělal obsazení Slunce, seno…, tak mi došlo, že vůbec nemusím dělat konkurz na Blaženu a Milunu, protože je mám z loňska,“ řekl Troška.

Facka opravdu bolela

V době natáčení Slunce, sena, jahod bylo Veronice Kánské pouhých 16 let, její filmové sokyni Miluně dokonce o rok méně. S tou se Kánská na place neskamarádila a zpočátku jí to trochu drhlo i s „Vencou“ (Broněk Černý, 61). Později si rozuměla hlavně s „Evíkem“ Jaroslavou Kretschmerovou (66). Hezky se k ní choval také „předseda“ Miroslav Zounar (✝65), který jí prý nikdy nedal znát, že je mladší a nezkušená.

Z natáčení si odnesla i bolestivou vzpomínku v podobě facky, kterou jí uštědřila její filmová matka Helena Růžičková (✝67) v pokračování Slunce, seno a pár facek. Korpulentní herečka ji nijak nešetřila a ubalila jí takovou, že „vzala druhou o zem“ – Kánská se domnívala, že to mohlo být i proto, že Růžičková moc nemusela mladé a štíhlé holky. O tom, že slavná herečka zřejmě neměla tak slunnou povahu, jak se o ní říká, vyprávěla i představitelka Konopnice, neherečka Marie Pilátová (✝93). Podle ní se Růžičková mezi natáčením s neherci nebavila a povyšovala se nad ně.

Pohoda na vesnici

Když Kánská točila Slunce, seno a pár facek, dostávala za jeden natáčecí den 160 korun. Scénu, ve které jsou jí při převlékání do svatebních šatů vidět prsa, si údajně vymyslela sama.

„Veronika byla naprosto skvělá. Na to, že byla poprvé před kamerou, byla to její velká role, tak se jí zhostila naprosto skvěle," řekl o ní Troška, který vyzdvihl i její přirozený talent, a vyjádřil lítost, že v herectví dál nepokračovala. Ono to ale zas tak jednoduché nebylo. Kánská se po maturitě na gymnáziu dvakrát hlásila na DAMU, ale neúspěšně.

„Tak jsem si řekla, že na to kašlu. Nejsem ambiciózní člověk,“ zmínila představitelka Blaženy, která před kariérou knihovnice dělala spoustu věcí: prodávala například zmrzlinu nebo pracovala v cestovní kanceláři. Pak odešla z Prahy za partnerem Miroslavem Štěrbou, a to ji zaválo mezi knížky. Stala se také matkou dcery Anny-Marie a syna Adama. V obci, kde žije, si ji lidé oblíbili, a považují ji za milou a pohodovou sousedku. ■