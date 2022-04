Nejkulatější česká zpěvačka přestala kojit a vrátila se do práce: Z mléka syn automaticky přešel na brokolici

Pavlína Ďuriačová Super.cz

„Já bych mu nerada způsobila doživotní trauma, bohatě stačí, že má mámu takhle švihlou,“ svěřila se Super.cz Pavlína, která si hraní užívá. „Jsem šťastná, že jsem celé představení na scéně, můžu hrát, můžu zpívat, strašně mě to baví,“ dodala zpěvačka. Syna ve dny, kdy hraje, hlídá tatínek a s kojením přestala před pár měsíci, takže se mohla vrátit do práce.

„Já nekojím, měla jsem předpoklady, že kojit nebudu vůbec. Nakonec jsem doktory převezla a vydržela jsem to asi sedm měsíců,“ řekla nám Pavlína s tím, že syn je po ní. „Adámek je rozežraný po rodičích a přestala jsem mu jaksi stačit. Ale nevadí mi to, nechtěla jsem to uměle zastavovat, držela jsem, ale on baští,“ prozradila zpěvačka se smíchem.

„Je milovník zeleniny, jedla jsem ji hodně v těhotenství. Má na talíři těstoviny, maso a brokolici a jde po ní. Ale chutná mu všechno, není snad nic, co by neochutnal,“ dodala Pavlína na premiéře nového muzikálu v Divadle Broadway. ■