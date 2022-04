Pětinásobná mamina šla po 4 měsících do plavek. Někdejší Miss Anglie je opět štíhlá jako proutek

Danielle Lloyd Profimedia.cz

Je až neuvěřitelné, jak se půvabné mamince podařilo opět dostat do formy. Nedávno zapózovala na nových fotkách v bikinách, ve kterých předvedla svou štíhlou figuru. „Mám sice pět dětí, ale cítím se mnohem víc sexy než dřív. Nikdy jsem se necítila tak dobře a myslím, že to přichází až s věkem a větším sebevědomím,“ řekla modelka v rozhovoru pro The Sun. Není divu, že pro ni není vůbec žádný problém opět pózovat před objektivem fotoaparátu.

Dceru Autumn Rose a syna Ronnieho má Lloyd s elektrikářem Michaelem O’Neillem. Další tři kluky má z prvního manželství s fotbalistou Jamiem O’Harou - Archieho (11), Harryho (10) a George (8). Lloyd vychází skvěle i s bývalým manželem, který se o kluky často stará, a tak má modelka čas i sama pro sebe.

Modelka se kromě účastí v soutěžích krásy účastnila také reality show Big Brother, nafotila řadu žhavých fotek pro Playboy a byla aktivní na sociální síti OnlyFans. ■