Jak si udržet lásku do pozdního věku? Simona Stašová a Ladislav Frej se po nemocích vrací před diváky

Simona Stašová a Ladislav Frej Foto: archiv S. Stašové

Po pauze, za kterou mohly zdravotní komplikace, se však dvojice opět vrací před diváky. „Jsem moc šťastná, že jsme se s Láďou Frejem jako parťáci potkali na jevišti divadla ABC. A ještě v komedii, která nám oběma moc sedí a které oba rozumíme,“ svěřila se herečka, která je po nemoci a antibiotikách zpět v plné síle.

„Je to komedie o tom, jak si udržet lásku do pozdního věku, jak je důležitý ve vztahu humor, nadhled a dětský pohled na svět, jak je důležité blbnout až do stáří a jak to prostě za žádnou cenu nevzdat! Jak je krásné prostě spolu žít. Oba jsme s Láďou Frejem byli chvíli nemocní, nejdřív Láďa, pak zas já, ale už to zase rozjíždíme na plný plyn,“ těší se herečka na publikum. ■