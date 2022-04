Psaní během vážné nemoci ji dostihlo: Herečku Janu Bernáškovou trápí postcovidový syndrom

Jana Bernášková Super.cz

Už je herečka jen napůl, Jana Bernášková (41) se vrhla do psaní a obě její knihy se skvěle prodávají. Sama říká, že během pandemie ji živil právě prodej její první knížky Jak přežít svého muže. Na její úspěch navázal i druhý titul Coura. A píše dál.

"Coura se stala během měsíce a půl bestsellerem. Dohromady už mám prodaných asi čtyřicet tisíc knih a hrozně děkuju, že to ti lidé kupují. Psaní mě vlastně živí, protože divadla se moc nehrají ještě ani teď, televize sice zase nějaká bude, ale je to paradox, že jsou pro mě teď druhořadé," řekla Super.cz.

V psaní ji tlačily termíny, takže se mu musela věnovat, i když byla nemocná. Dvakrát prodělala covid. "Myslím, že jsem to trochu přetáhla. Měla jsem to víc vyležet, ale musela jsem napnout všechny síly. Na Couru byl velký tlak, tak jsem ji musela rychle dopsat. A teď píšu třetí knihu, opět ženský román. Čtenářky i mne to baví," prozradila.

Možná i kvůli pracovnímu vypětí Janu postihl i postcovidový syndrom. "Ještě nechci přesně říkat, oč jde, protože pořád nejsem schopná se s těmi následky vyrovnat. Doufám, že to vyléčím, ale je to náročné," přiznala. ■