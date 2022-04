OBRAZEM: Kovové tílko, vysoké rozparky i bizarní kostým. To vše bylo k vidění na letošních cenách Grammy

Co na sebe oblékly hvězdy na předávání cen Grammy? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Poprvé na předávání dorazila zpěvačka Olivia Rodrigo, která získala hned tři sošky Grammy z celkem sedmi nominací. Zvítězila v kategorii Objev roku, Nejlepší sólový popový pěvecký výkon a Nejlepší popové zpívané album. „Děkuji své mamince, která mě vždy podporovala ve všech mých snech, ať už byly jakkoli bláznivé,“ uvedla při děkovačce zpěvačka, která se proslavila písní drivers licence.

Nahrávkou roku se stala píseň Leave the Door Open od Bruna Marse a rappera Anderssona Paaka, kteří společně vystupují jako duo pod názvem Silk Sonic. Pánové si odnesli ještě další tři sošky za píseň roku, nejlepší r´n´b song roku, a ještě za nejlepší výkon v kategorii r´n´b.

„Děláme, co můžeme, abychom i v tuhle chvíli zůstali pokorní, ale jak se tak říká v našem oboru, dneska jsme to tu dočista vymetli,“ pronesl během jedné z děkovacích řečí Paak, čímž upozornil na to, že proměnili všechny čtyři nominace ve zlaté vítězství.

V galerii se můžete podívat na módní kreace, které hvězdy letos předvedly. Některé zůstaly elegantní, ale jako vždy se najde i pár zvláštních modelů. ■