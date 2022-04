Ostatní se vedle nich cítí trapně: Jazykové hrátky Kourtney a jejího potetovaného bubeníka neznají mezí

Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Začíná to být jejich poznávací znamení, protože bývají jedni z mála, kteří vystrkují na veřejnosti své jazyky při líbání. Na jednu stranu velká láska a přitažlivost a na druhou touha po pozornosti, které se jim dostává požehnaně.

O jejich neustálé potřebě líbání a dotyků promluvila u Ellen DeGeneres matka Kourtney Kris Jenner. Ta uvedla, že je z jejich chování občas nesvá.

„Cítíte se tak, jako by v té místnosti byli jen oni dva a my najednou nevíme, co máme dělat,“ uvedla Kris a dodala: „Začínám hledat místnost, kam se schovat. Jednoduše chci hned někam zmizet. Prostě jsou v téhle fázi vztahu, jsou pro sebe stvoření. Jsou krásný pár a jsou hodně zamilovaní, což nám všem neustále ukazují.“

Kourtney zvolila na předávání hudebních cen overal značky Et Ochs v černé barvě a do té se vyladil i její partner. Ten měl ovšem při příchodu přes ramena přehozený ještě růžový kabát, který během večera sundal, aby ukázal své plně potetované tělo. ■