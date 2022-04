Sice prošla StarDance, ale Tvář by odmítla: Dana Morávková nechce dělat ostudu manželovi, který doprovází Lucii Bílou

Dana Morávková Super.cz

Se zlínským filmovým festivalem pro děti a mládež je herečka Dana Morávková (50) spjatá už téměř dvě desítky let, proto bylo jasné, že se potkáme i na vernisáži filmových klapek, které se ve Zlíně tradičně draží. "Určitě jsem už v účasti plnoletá a mám to tam strašně ráda," smála se Dana.

Že by si sama nějakou z klapek stejně jako někteří její herečtí kolegové namalovala, ovšem odmítá. "Malovat neumím, ale jednu jsem si vydražila. Mám ji doma, miluju ji a je na ní takové červené srdce. Moji by si asi nikdo nekoupil," pochybuje o sobě Morávková, i když jsme protestovali, protože by se jistě nějaký její koupěchtivý fanoušek našel. "To už se budu radši podílet na tvorbě kabelek," mávla rukou.

Dana si užívá návrat do divadla. "S Janem Čenským (60) jsme nazkoušeli nové představení, které se jmenuje Mlčeti zlato. Zatím jsme si v Divadle Lucie Bílé hráli dvakrát, ale jezdíme s tím po celé republice, máme plno, dokonce nám na konci lidi stojí, tak máme radost," vyprávěla. "S Honzou spolu moderujeme, hrajeme pár v Ordinaci, ale na divadle spolu hrajeme manžele poprvé. Jinak spolu nic jiného nemáme," doplnila.

S herečkou jsme si v našem videu popovídali i o tom, jak si krátí čas, když zrovna nepracuje, zvlášť, když už jí ubyly i mateřské povinnosti, protože se její syn Péťa vrátil do Anglie, kde studuje vysokou školu. A došli jsme i k tématu zpěvu.

Herečka už prošla StarDance, tak nás zajímalo, zda by vzala nabídku jít do další soutěžní show Tvoje tvář má známý hlas. "Tam bych asi nešla, protože můj muž Petr Malásek (57) doprovázel takové hvězdy, jako byla Hana Hegerová (✝89) nebo Marta Kubišová, (79) a teď hraje s Lucií Bílou (56). A já Petrovi nemůžu dělat ostudu. Sice v některých představeních zpívám, ale je to takové to herecké zpívání, které můj manžel nemá moc rád. Vždycky z toho má trošku legraci a říká, že když si herečka zuje boty a zpívá, tak má pocit, že je to šanson," uzavřela. ■