Tajná láska a těhotenství. Tady to celé začalo: Podívejte se, jak šel čas s Evou Burešovou a Přemkem Forejtem

Eva Burešová a Přemek Forejt TV Nova

Burešová zde poprvé oficiálně ukázala těhotenské bříško a přijímala gratulace od moderátorů pořadu Aleše Hámy a Ondřeje Sokola.

Eva Burešová a Přemek Forejt si střihli duet v Tváři.

TV Nova

Sympatický pár se dal dohromady na podzim roku 2020. Porotce kulinářské show MasterChef tehdy účinkoval jako host ve třetím kole epizody Tváře. Zazpíval jako Justin Timberlake a Evu Burešovou doslova okouzlil.

Počínající vztah oba tajili a Burešová byla hodně naštvaná, když ji s Forejtem načapali fotografové. Až v listopadu poprvé promluvil Forejt: „To, co je mezi mnou a Evičkou, je posvátné a budu moc rád, když nás necháte být a budete to respektovat. Děkuji a hodně štěstí všem,“ nechal se slyšet šéfkuchař.

Tady to začalo: Přemek Forejt zpíval ve Tváři a zakoukal se do porotkyně Evy Burešové.

TV Nova

Svůj vztah tak oba zveřejnili až loni v březnu. „Nebránila jsem se zveřejnění, jen jsme oba chtěli čas, až to budeme chtít zveřejnit sami. Načapali nás, když jsme spolu byli jen tři měsíce. Jsme spolu půl roku a jsme oba moc šťastní," řekla tehdy Super.cz Burešová.

Ta nyní s Forejtem čeká miminko a vysvětlila, proč tak dlouho otálela se zveřejněním těhotenství. „Nejsem typ člověka, co o svém soukromí oznámí vše a hned. Samozřejmě, že bych to řekla. Ráda se pochlubím jakoukoli dobrou novinou, ale v tomto případě jsme s Přemkem potřebovali čas. Je to nesmírně choulostivé téma,“ prozradila. Jako každá maminka nechtěla nic zakřiknout a chlubit se těhotenstvím zbytečně brzy.

Na to, jak to Evě Burešové sluší po boku Přemka Forejta, se podívejte do naší galerie. ■