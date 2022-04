Luxusní postavičku chce ještě vylepšit: Andrea Pomeje prozradila, co by na sobě ráda změnila

Andrea Pomeje Super.cz

Čas od času se Andrea Pomeje (33) pochlubí svou postavou v plavkách nebo v prádle. Většina jejích fanoušků se pak diví, že pro své křivky nemusí takřka nic dělat. Poprvé v životě se však nyní dýdžejka rozhodla, že začne cvičit, a to i kvůli psychice.

„Začala jsem cvičit, největší lemra na Instagramu se do toho pustila. Spíš mi jde o psychiku, potřebovala jsem vystoupit ze své komfortní zóny, což pro mě fitko je. Párkrát jsem s tím bojovala, protože se mi tam nechtělo, ale asi je to jediná možnost, jak vypnout,“ svěřila se Super.cz Andrea, která však nenavštěvuje přeplněná fitka.

„Jsme v Poděbradech, vidět tam jsme, ale chodíme do menšího fitka a dopoledne, takže to tam není plné lidí a jsme tam spíš sami,“ prozradila Pomeje, která se pustila zpět do své práce a naskočila na několikrát odložené turné s Michalem Davidem.

„Potřebovala jsem se dostat do formy kvůli turné, mám nádherný overal, který mi dělala návrhářka Petra Brzková, ale dost upnutý. Tím, že jsem začala cvičit, mi narostla stehna, což se mi úplně nelíbí, to mi nikdo neřekl, že mi začne něco růst,“ svěřila se Andrea s tím, že pro dokonalé fotky na sociálních sítích má své triky. „Fotky, na ty se nastavím, zatáhnu břicho a jsem skoro v kómatu, ale necvičila jsem skoro celý život a je to na mně vidět,“ dodala dýdžejka. ■