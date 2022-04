Nejvnadnější česká miss si vyslechla kritiku za poskytnutí azylu Ukrajince: Tohle je její odpověď

Lucie Šlégrová Foto: instagram L. Šlégrové

„Odjakživa pomáhám dětským domovům, Klokánkům nebo domovům seniorů. Považuji to za přirozenou věc, vůbec jsem nad tím neváhala,“ svěřila se Super.cz Lucie. V Oleně, kterou ubytovala, navíc brzy našla kamarádku, s rodinou Lucie se žena i se synem skvěle sžili.

„Nevidím v tom problém, je to příjemné zpestření života. Bohužel je v pozadí válka a je to smutné, že člověk musí sdílet ty ošklivé věci. Kdybych se oprostila od toho, že je válka, tak nám přišel do života kamarád,“ prozradila modelka, která si za svým rozhodnutím a činy stojí a je ráda, že našla novou přítelkyni.

„Budou to dva týdny, co jsme u nás doma poskytli útočiště matce s dítětem, prchajícím před válkou. A slyším kolem názory, že pomáháme Ukrajincům a ne Čechům. Se slovem pomoc se dnes pojí zloba, agrese, ba dokonce nenávist. Nepotřebuji a nepotřebovala jsem nikdy žádný vděk. Snažila jsem se tak činit celý život vůči českým spoluobčanům a dnes poprvé jiné národnosti. Je to každého věc, zda vůbec, komu, kdy a jak se rozhodne poskytnout svůj čas, své možnosti či finance. A já se opět rozhodla. Komu se to nelíbí, ať si prd… políbí,“ vzkázala Lucie. ■