První foto s bříškem: Miminko má před sebou ještě hodně práce, říká těhotná Eva Burešová

Eva Burešová čeká druhé dítě. Foto: Filip Soukup

Spekulace o tom, že je v jiném stavu, se na veřejnost dostaly už koncem ledna, Burešová je však z pochopitelných důvodů nepotvrdila. „Miminko má před sebou ještě hodně práce. Nejsme u konce, pro mě je to nesmírně citlivé téma, proto jsem se o tom bála mluvit a čekala jsem, jak jen to šlo. Vyhráno bude, až se miminko narodí,“ vysvětluje, proč o těhotenství mluví až teď.

„Nejsem typ člověka, co o svém soukromí oznámí vše a hned. Samozřejmě, že bych to řekla. Ráda se pochlubím jakoukoli dobrou novinou, ale v tomto případě jsme s Přemkem potřebovali čas. Je to nesmírně choulostivé téma,“ doplnila.

Zda čeká chlapečka, nebo holčičku, herečka neprozradila, stejně tak informaci o tom, v jakém měsíci těhotenství je, nezveřejnila. „Musím říct, že je to těhotenství jiné, než když jsem čekala Nathánka. Cítím se dobře, ale víc k tomu už neřeknu.“

Eva si vždy přála velkou rodinu, nebránila by se čtyřem i více dětem, i když, jak říká, to není snadné zvládnout. Za druhého potomka je proto nesmírně vděčná.

„Čím jsem ale starší, tím více si uvědomuji, jaké mám štěstí, že se to povedlo. Je to to nejkrásnější, co ženu může potkat. Tedy pokud děti chce – a já jsem ráda, že mě to ještě před třicítkou potkalo,“ dodala Burešová. ■