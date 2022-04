Jitka Boho měla autonehodu, v autě měla i dcerku: Člověk si uvědomí, jak je život křehký, říká

Jitka Boho s dcerou Herminapress

Modelka a zpěvačka Jitka Boho (30) měla autonehodu, ve voze zrovna měla i svoji dceru Rozárku. Naštěstí jsou obě v pořádku. "Poprvé jsem zažila nehodu, kdy jsem měla Rosi v autě, a pán to do nás napálil zezadu," prozradila Jitka.

V autě vezla ještě maminku a tetu, nikomu se naštěstí nic nestalo, odnesly to "jen" plechy. "Nebylo to naštěstí nic vážného, odnesly to jen plechy, ale pravda je, že když to člověk nečeká, je to šok. Já jsem především ráda, že jsme všichni v pořádku," řekla Super.cz Jitka.

Ve chvíli nehody a těsně po ní Jitka myslela hlavně na dceru, zda se jí něco nestalo. Holčička byla v šoku.

"Rozárky mi bylo moc líto, asi hodinu plakala, lekla se, byla v šoku a pak chodila a litovala naše autíčko, které má strašně ráda. Ale hned druhý den jsme dostaly náhradní. Čert vem auto, hlavně že jsme v pořádku. Člověk si zase srovná hodnoty a uvědomí si, jak je život křehký a že nejdůležitější je zdraví," říká Boho.

Je ráda, že dceru to nepoznamenalo a v autě se nyní nebojí. "Hned druhý den se mnou jela autem do Prahy, bylo to úplně v pohodě," dodala. ■