Osm měsíců po porodu se sluní v Emirátech. Takhle vypadá v bikinách moderátorka zpráv na Nově

Iveta Vítová Foto: Archiv I. Vítové

Moderátorka hlavních zpráv na Nově Iveta Vítová (38) si po více než roce užívá na dovolené. S dětmi Anetkou a Matějem odletěla do Spojených arabských emirátů. Manžela Iveta nechala doma, na dovolenou vzala své rodiče.

"Po strašně dlouhé době jsem na dovče s rodiči. A musím říct, že je to perfektní. Starají se o obě děti, zároveň o mě. Mám opravdu dovolenou a užívám si ji stoprocentně. Když jedu na dovču s manželem, mám samozřejmě děti na starost, takhle je to fakt s rodiči jiný, senzační. Je to fakt dovolená," řekla Super.cz Iveta.

Na dovolenou do teplých krajů odletěla po opravdu dlouhé době. "Už mi strašně chybělo moře, kvůli covidu a těhotenství jsem loni nebyla. Netěším se domů, je hrozné počasí, mrzne. Tady je přes třicet stupňů, návrat bude trpký," dodala moderátorka.

Iveta je 8 měsíců po porodu a vypadá senzačně. Její štíhlá postavička je zpět, jak dokazují fotky v bikinách. ■