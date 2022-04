Kelly z Beverly Hills slaví 50. Podívejte se, jak dnes herečka vypadá

Jennie Garth jako Kelly z Beverly Hills 90210 Profimedia.cz

Jennie Garth se i později objevovala spíše v seriálových rolích (například The $treet nebo Co mám na tobě ráda). Co se týče filmových příležitostí, diváci ji naposledy měli možnost vidět v romantickém filmu A Kindhearted Christmas (2021) či dramatu Your Family or Your Life (2019).

Herečka měla i vlastní reality show. Před osmi lety natočila show The Jennie Garth Project, kde v deseti dílech divákům ukázala rekonstrukci svého domova v Kalifornii.

Co se týče soukromého života, Garth tak trochu kopíruje vztahové turbulence blondýnky Kelly z Beverly Hills. Za sebou už má dvě nevydařená manželství. Dva roky byla vdaná za Daniela Clarka, nevydrželo jí to ale ani s hercem Peterem Facinellim, s nímž má tři dcery. Kolegu si brala po pětiletém vztahu, manželství se jim nakonec rozpadlo po jedenácti letech.

Do třetice všeho dobrého to herečka zkusila s hercem Davem Abramsem. I tam to mezi nimi vypadalo nahnutě. Pár tři roky po svatbě požádal o rozvod, ale nakonec se k sobě vrátil a podařilo se jim manželskou krizi překonat. Usměvavá padesátnice tak doufá, že v lásce konečně našla štěstí. Podívejte se do naší galerie, jak se herečka měnila v čase. ■