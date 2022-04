Dosud nezveřejněné soukromé fotky Jiřího Menzela. Vdova po slavném režisérovi zahájila unikátní výstavu

Jiří Menzel na jednom ze snímků, který je k vidění na výstavě. Michaela Feuereislová

Novou výstavu k nedožitým 84. narozeninám Jiřího Menzela (✝82) uspořádala vdova po režisérovi Olga Menzelová (44). Unikátní expozice nejen známých fotografií, ale také dopisů od přátel a kolegů, je průřezem jeho práce i soukromým životem od dětství až do posledních let.

„Jirka by byl určitě dojatý, že jsme mu udělali takovou výstavu, byl už tehdy, když vznikla ta první. Jsem ráda, že se nás tu tolik sešlo a doufám, že se vám budou dosud neznámé fotky z jeho archivu a také texty líbit," řekla Super.cz Olga Menzelová v zahradě Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi, kde exteriérovou expozici zahájila.

Na vernisáž dorazila Olga Menzelová v ukrajinských barvách. Na sobě měla modrou sukni, doplněnou žlutou halenkou a bílým sáčkem. Celý outfit pak dolnila perlovými šperky. Výstavu Rozmarné cesty Jiřího Menzela slavnostně zahájila spolu s hercem Jaromírem Hanzlíkem. „Humor Jirky byl specifický, z jeho filmu každý hned pozná, že to je Menzel. Znamená pro mě opravdu hodně, protože mi dal hned na začátku důvěru a já jsem mu za to vděčný," řekl Jaromír Hanzlík na vernisáži výstavy Rozmarné cesty Jiřího Menzela.

Výstava je první aktivitou Nadačního fondu Jiřího Menzela, který vdova po režisérovi založila. Hlavním cílem fondu je podporovat významné umělce, kteří se zasloužili o propagaci české kultury s přesahem do zahraničí a pomoci jim důstojně dožít. „Založení Nadačního fondu Jiřího Menzela vychází z extrémně složité situace, kterou jsme s Jirkou zažívali. Po tři roky byl odkázán na 24hodinovou péči druhých, dva roky strávil s námi doma. Vypadá to, že když je na vás mediálně vidět, máte nepřeberné množství finančních prostředků, to ale zkrátka není pravda,“ svěřila se Olga Menzelová, která byla po boku manžela do jeho posledních dní doma.

„Jedním z cílů nadačního fondu je vybírat prostředky pro významné umělce, kteří se ocitnou v situaci podobné té, do jaké se dostal Jirka. Aby měli možnost, kterou jsme my poskytli Jirkovi vlastními silami, spokojeně a důstojně dožít,“ dodala Menzelová. ■