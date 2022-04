České modelky smutní za francouzského fotografa (✝78). Autor snímků princezny Diany stál u začátku Maxové i Peštové

Patrick Demarchelier fotil například Terezu Maxovou. Foto: archiv T. Maxové/Patrick Demarchelier

Do módního nebe navždy odešel Patrick Demarchelier. Jeden z nejvýznamnějších módních fotografů, který se stal také dvorním fotografem princezny Diany, zemřel 31. března ve věku 78 let.

S francouzským mistrem fotografie, který desítky let spolupracoval zejména s americkými mutacemi módních magazínů Haprer’s Bazaar a Vogue a vytvářel kampaně pro módní domy Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton, Dior a podobně, pracovalo mnoho českých modelek.

S Patrickem Demarchelierem se potkala i Tereza Maxová (50). „Měla jsem to štěstí s ním pracovat. Mnohokrát jsme spolu pracovali v ateliérech. Ráda vzpomínám na focení na ostrově Svatý Bartoloměj. Nezapomenu na jeho vynikající smysl pro humor, na jeho ikonické fotografie jako je snímek princezny Diany pro britský Vogue,“ vzpomínala na fotografa topmodelka a filantropka, která připojila vzpomínku z posledního setkání.

„Naposledy jsme se viděli na svatbě prince Alberta a Charlene, kdy se zotavoval po těžké nemoci. Pak už pracoval méně a méně. Mrzí mě, že odchází ikony devadesátých let. Určitě bude světu módy chybět.“

S Patrickem Demarchelierem se na začátku své kariéry potkala i Daniela Peštová (51). „Byl to právě on, komu vděčím za ten raketový start. Nafotil můj vůbec první portrét na mé první cestě do New Yorku, mou první obálku Vogue, tento úžasný editorial pro US Vogue (moje první cesta do LA) a mnoho dalších mezi tím. Děkuji Patricku za tvou laskavost a za všechny ty úžasné vzpomínky. R.I.P a upřímnou soustrast celé rodině,“ uvedla na sociálních sítích Daniela Peštová.

Denisa Dvořáková (30) byla jednou z posledních českých modelek z nové generace, která s géniem pracovala. „Jsem nesmírně ráda, že jsem měla tu možnost s ním pracovat. Navždy si ho budu pamatovat jako profesionála, který byl na mě pokaždé moc milý a fotit s ním byla i zábava. Naše společné fotky patří mezi mé jedny z nejoblíbenějších,“ zavzpomínala pro Super.cz na Demarcheliera Denisa.

Demarchelier byl ikonou módního průmyslu. V roce 2008 se objevil ve filmovém zpracování Sexu ve městě, když fotil Carrie ve svatebních šatech. Jeho jméno zaznělo také ve filmu Ďábel nosí Pradu. ■