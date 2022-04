Tady žádná nevraživost nepanuje. Ex Dary Rolins se vyfotil s jejím současným přítelem Pavlem Nedvědem

Pavel Nedvěd a Matěj Homola si rozumí. Foto: archiv M. Homoly

Matěj Homola vychází i se současným přítelem Dary Rolins Pavlem Nedvědem (49). S fotbalovou legendou už ho Dara seznámila a došlo na společnou fotku. Frontman kapely Wohnout se snímkem s Pavlem Nedvědem dokonce pochlubil na sociální síti.

„Nový partner Dary a parťák dcery Laury Pavel Nedvěd je veskrze sympaťák a bylo mi ctí se s ním seznámit. O fotografie s nĕkým většinou nežádám, ale tady jsem musel využít, až skoro zneužít situace,“ nechal se slyšet oblíbený hudebník.

Ten moc dobře ví, jaká je Pavel Nedvěd osobnost. „Jak mi potvrdí asi každý, kdo cestuje, vĕtšina obyčejných lidí ve světĕ o Český republice neví zhola nic a dlouho by ji hledali na mapĕ. Ale velmi často si v zemích, kde se kouká intenzivně v bedně na fotbal (což je sakra zemí), naši republiku spojují se třemi jmény - Pavel Nedvěd, Milan Baroš a Petr Čech. Na kdejaký jihoamerický hranici, benzínce někde v Turecku, v hospodě v Africe, nemluvĕ o Evropě, znají chlapi tyhle naše fotbalisty. Takže tahle fotografie ve svĕtě otevírá dveře víc než cokoliv jiného a dá se díky ní navázat přátelství na mnoha místech, kde by to jinak třeba drhlo. Pohoda,“ pochvaloval si Homola společné foto s Nedvědem.

Jak je vidět, osudoví muži Dary Rolins si rozumí, což zpěvačku i její dceru těší ze všeho nejvíc. ■