Svému fotbalistovi dopřává potěšení skoro každý den. Brazilská modelka provokovala na pláži v odvážných plavkách

Izabel Goulart Profimedia.cz

Sem tam si přečte kritické komentáře, protože má až příliš hubenou postavu, což ale neřeší, protože se prý udržuje ve formě cvičením a rozhodně nepraktikuje žádné nezdravé hladovění. Holka krev a mlíko z ní ale zjevně nikdy nebude.

Goulart si užívá pohodu ve své rodné Brazílii. Doma tak nechala svého miláčka, fotbalového brankáře Frankfurtu Kevina Trappa, s nímž je už čtyři roky zasnoubená. Modelka nedávno vzbudila rozruch otevřeným rozhovorem o svém intimním životě s fotbalistou. Sex si prý dopřávají čtyřikrát až pětkrát týdně, ale jen za jedné podmínky.

„Pokud jeho tým prohraje, může se dělat krásnou, jak chci, udělat si nehty a nosit to nejlepší spodní prádlo, co mám, ale stejně vím, že žádný sex nebude,“ práskla na svého brankáře. „Když ale vyhrává, tak se oba dva vůbec nevyspíme,“ dodala s úsměvem. Až se vrátí zpátky do Německa, tak to, zdá se, bude velký uragán. Tedy pokud Frankfurt neprohraje důležitý zápas… ■