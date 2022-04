Na chalupu do luxusu. Jasmina Alagič a Rytmus si pořídili bejvák v Dubaji!

Rytmus a Jasmina Alagič září štěstím. Foto: Instagram Jasminy Alagič

Z dovolené v exotické destinaci si tak přivezli naprosto nečekaný dárek. Do Dubaje teď budou létat do svého! „Na závěr naší dovolené jsme si splnili největší sen, který jsme ani nevěděli, že máme, když jsme sem přijeli. Koupili jsme byt ve městě, do kterého jsme se absolutně zamilovali se vším, co přináší, miluji tě, Rytmusi,“ nechala se slyšet šťastná moderátorka, o kterou se Rytmus krásně stará.

„S hrdostí dávám vědět, že tento muž nás nenormálně rozmazluje 24 hodin denně 7 dní v týdnu, od té doby, co ho znám,“ rozněžnila se Jasmina.

A ódy na ni pěje i samotný Rytmus, který je z nemovitosti v Dubaji nadšen stejně jako ona.

„Vždy jsem ve skrytu duše toužil po druhém domově, kde mi vyhovuje myšlenkové nastavení lidí, kde se nešíří strach, kde se cítím bezpečně, a kde je všechno, aspoň pro můj pocit, top. Nikdy by mě nenapadlo, že si s manželkou koupíme byt v Dubaji. Celý život to mám tak, že když mám z něčeho dobrý pocit, tak si pro něj jdu, a nejvíc je to, když má stejný pocit moje manželka Jasmina. Se správnou rodinou je člověk nepřekonatelný,“ tetelil se blahem známý slovenský rapper. ■