Manželka Daniela Landy chtěla jen jednoho Krysaře: V divadle ale vybrali dalšího. Co na to řekne?

Jan Kříž se stal novým představitelem titulní role v muzikálu Krysař. Foto: archiv divadla Kalich

Když si režisérka Mirjam Landa vybírala hlavního představitele pro uvedení muzikálu svého manžela Daniela Landy (53) v divadle Kalich, našla pouze jednoho. Několik let jsme tak v titulní roli mohli vídat talentovaného Přemysla Pálka. Nikdo ale není nenahraditelný a od 1. dubna bude hrát Krysaře také dvojnásobný držitel Thálie Jan Kříž. Opravdu to není apríl.

V tomto divadle se Honza přitom v roli Krysaře objevil už v zimě, třebaže naprosto neplánovaně a přípravu na večerní představení v roli, kterou nikdy nehrál, musel zvládnout za odpoledne. Zaskakoval totiž narychlo kvůli Přemkově náhlé nemoci. Divácké odezvy na Janův výkon byly i přes improvizované podmínky plné superlativů, další diváci, kteří zrovna v hledišti neseděli, vyjadřovali přání Jana Kříže jako Krysaře vidět.

"Když herec kývne na nějakou postavu, bývá to proto, že v něm něco z ní rezonuje. Pro mě je to určitě Krysařův lidský rozměr. To mě na té postavě zajímá. Vyvrhel beze jména, kterého se všichni štítí a bojí. Jsou kolem něj vytvořeny legendy a pověry. Ale pod tím vším je člověk s emocemi, který v takovém světě musí žít, a promítá se to do něj. Myslím, že člověk, který je dopředu bez výjimky odsouzený k předsudkům svého okolí a je díky svému poslání izolovaný solitér, je pro herce opravdu zajímavé a nesmrtelné téma," říká k roli Kříž.

"Navíc je to rozhodně jedna z českých muzikálových legend. To je vidět už na tom, že se v různých nastudováních hraje dodnes. Je to pro mě kontroverzní, provokující věc. Velmi osobitá a svéhlavá. Pronásleduje mě v nějaké formě už od střední školy, kdy můj spolubydlící na internátu poslouchal Dana Landu. Různě od té doby mě to dílo potkávalo, takže je možné, že fakt, že jsem nakonec nastudoval roli Krysaře, byla ruka osudu," domnívá se.

V Krysařovi předtím zaskakoval hned dvakrát. Nejprve v roli Štěpána za Milana Peroutku, který si poranil nohu. To měl ale na přípravu dva dny. S Krysařem to bylo horší, byla to otázka dvou hodin. "Byla to situace jako z klasických hereckých nočních můr. Byl jsem na natáčení a najednou, tuším kolem druhé hodiny, mi volali z Divadla Kalich, že nastal problém a jestli vidím jako reálné, abych večer zachránil představení a zaskočil roli Krysaře. Byl jsem až do večera nasmlouvaný na natáčení. Měl jsem pár desítek minut na to si vše promyslet a rozhodnout, nakolik je reálné se text mezi scénami na natáčení z mobilu naučit tak, abych večer odehrál regulérní představení a nemusel jsem nic číst z listu," vyprávěl.

"V představení jsem se částečně orientoval díky tomu, že moje žena Maruška hraje Krysařovu milou Agnes a já v tom představení před rokem odehrál několik repríz jako rybář Štěpán. Nakonec jsem řekl ano a nastavil se do nouzového módu. Nasypal všechno rychle do hlavy a prostě šel na jeviště. Všichni kolegové mi byli na jevišti i za ním neskutečně nápomocni, bez jejich úsilí by to nebylo vůbec uskutečnitelné. Maruška tam, kdykoliv jsem sešel z jeviště, už stála se scénářem v ruce a nalistovaným dalším obrazem, abych měl prostor se pořád textově orientovat," vzpomínal Kříž. ■