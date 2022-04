Bylo to k něčemu? Zpěvák otevřeně o vítězství v Česko-Slovenské SuperStar

Adam Pavlovčin v muzikálu Cabaret Foto: Divadlo Bez zábradlí

Zatím poslední řadu pěvecké reality show Česko-Slovenská SuperStar vyhrál zpěvák Adam Pavlovčin. V branži nebyl nováčkem, zpěvu se věnuje od dětství, roky žil a působil v Londýně. Co se po vítězství v české soutěži změnilo a jak to ovlivnilo jeho kariéru?

„Změnilo se toho opravdu hodně, ale na druhou stranu se toho moc nezměnilo (smích). Tím mám konkrétně na mysli koncerty nebo show, které jsem dělal i před účastí v této soutěži. Pociťuji však větší zájem i účast, což mě neskutečně těší,“ vypráví Super.cz Adam. S tím, že je to však i větší zodpovědnost - vystupovat před mnohonásobně větším publikem.

„Výhra v SuperStar mi také otevřela dveře ke spoustě zajímavých projektů nebo spolupracím, ať už v hudební, nebo třeba i fashion sféře. Chodí mi poslední dobou poměrně dost nabídek na modeling,“ svěřil šestadvacetiletý zpěvák.

Účasti tak nelituje. „Mám z úspěchu obrovskou radost, kariérně mě to rozhodně posunulo a doposud jsem se nesetkal vyloženě s negativní zkušeností,“ říká.

Jediné negativum Pavlovčin vidí v tom, že má méně času na rodinu a své blízké a nestíhá odpovídat fanouškům na sociální síti. „Uvědomuji si, že to žere opravdu hodně času, který je pochopitelně na úkor zase něčeho jiného. Říkám si, že to je jakési přelomové období těsně po soutěži a že to brzy, ať už kamarádům, kolegům nebo i fanouškům vrátím. Ať už svojí přítomností, nebo svojí tvorbou.“

K vidění Adam bude nejen na koncertních pódiích, ale i v divadle, konkrétně v pražském Divadle Bez zábradlí v muzikálu Cabaret, kde hraje (v alternaci s Viktorem Novákem) postavu číšníka Bobbyho. Nejbližší představení divácky úspěšného Cabaretu jsou naplánována na 8. a 9. dubna.

Od 1. dubna Divadlo Bez zábradlí začalo znovu hrát. Jediné představení, které po ohlášeném dočasném uzavření (z důvodu pandemie) odehrálo, byla benefiční Iliada. Výtěžek šel na pomoc válkou zasažené Ukrajině, vybralo se 200 tisíc korun. ■