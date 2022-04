Harry Styles předvedl obnažené svaly a nadité trenky a fanoušci potřebují studenou sprchu

Harry Styles Profimedia.cz

Může se nechat nafotit v dámských šatech nebo vyrazit na akci s fialovým boa kolem krku, ale ani to mu v očích fanynek nejspíš neubere na mužnosti. Harry Styles (28) má zkrátka vlastní styl, ostatně jako správná popová hvězda, a fanoušci to cení.

Tentokrát je potěšil klipem k novému singlu As It Was z připravovaného třetího studiového alba, které má vyjít v květnu. Video mělo po 14 hodinách od zveřejnění přes 12 milionů zhlédnutí a fanoušci pějí na svého oblíbence samou chválu.

Cení nejen hudbu a to, jak je klip natočen, ale také že se v něm Harry svlékne téměř donaha. V jednom ze záběrů zahodí třpytivý top s flitry, stáhne kalhoty a skončí pouze v červených trenkách.

„Uf, nový klip Harryho Stylese, potřebuju schladit hadicí,“ vystihl dojmy prakticky všech jeden z komentujících na Twitteru.

Narážel na zpěvákovo potetované torzo a nadité trencle, kterých si opravdu nelze nevšimnout. A nebyl jediný.

„Takže dobré ráno, Harry,“ komentovala koketně záběr na zpěvákovy spoďáry další fanynka. „Harry Styles by mi mohl udělat cokoliv a stejně bych z něj šílela,“ přidala se další. „Kdo mohl tušit, že dostaneme polonahého Harryho Stylese. To je ale krásný den,“ radovala se další.

Ačkoliv ve videu Styles nakonec lásku nenajde, v soukromí je to jiná. Od loňska randí s herečkou Olivií Wilde, se kterou se seznámil při natáčení snímku Don´t Worry Darling. Ten herečka režírovala a oba si v něm zahráli.

Harryho a Olivii sice dělí desetiletý věkový rozdíl, ale to jim rozhodně nevadí. Herečka v listopadu 2020 překvapila rozchodem s dlouholetým partnerem, hercem Jasonem Sudeikisem. S tím byla ve vztahu 9 let a mají spolu děti Otise (7) a Daisy (5).