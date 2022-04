Nejhanbatěší hvězda Euforie práskla, jak zvládla rodina její nahé scény: Z reakce prarodičů půjdete do kolen!

Sydney Sweeney Profimedia.cz

Sydney Sweeney se před kamerou nebojí odhalit a její postava Cassie Howard v úspěšném seriálu Euforie ukazuje opravdu hodně kůže. Herečka nyní prozradila, jak na její divoké postelové scény reagovala rodina. A stojí to za to.

„Na slavnostní uvedení druhé série jsem pozvala celou rodinu. Vůbec jsem na nahotu nepomyslela. Říkala jsem si prostě, že je to hollywoodská premiéra a nesmí tam chybět. Všichni jsme seděli vedle sebe a sledovali to na obřím plátně,“ popsala v pořadu Ellen DeGeneres.

A reakce jejích prarodičů na explicitní scény? „Říkali, že mám nejlepší prsa v Hollywoodu,“ smála se herečka.

Na rozdíl od babičky s dědou, hereččin otec měl s její nahotou trochu problém, už když v seriálu začínala.

„Úplně jsem tátovi zapomněla říct cokoliv o Euforii. Z nějakého důvodu jsem to během natáčení první řady vypustila. Pustil si to a nedokoukal ani první díl. Teď se pokaždé, když v něčem účinkuji, radši ptá, jestli se na to může podívat,“ vyprávěla.

Sydney už v minulosti uvedla, že pokud je scénář dobrý a role to vyžaduje, nemá problém se odhalit. Nahota by podle ní neměla být tolik tabuizována.

„Lidé se v klidu dívají na to, jak někoho ve filmech vraždí, ale jakmile se tam někdo objeví nahý, hned je z toho oheň na střeše,“ nechala se slyšet již dříve pro TeenVogue. ■