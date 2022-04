Dáda Patrasová na jednom pódiu s dcerou Aničkou a synem Felixem: Královna dětských srdcí mládne před očima

Dáda Patrasová Profimedia.cz

Ti tři se sešli na kulturní akci a besedě pro ukrajinské děti a jejich maminky, kdy se hrálo, zpívalo, ale také hovořilo na téma, s jakými problémy a bariérami se Ukrajinci, kteří uprchli před válkou, v naší zemi nejčastěji setkávají.

"Když držím toho svého mrňouska za tu drobnou ručičku, nedokážu si představit, že by měl prožívat to, co ukrajinské děti. Nedokážu si představit, že by se mu něco stalo a já to nedokázala ovlivnit. Proto jsem moc ráda, že můžeme ukrajinským dětem aspoň trochu zpříjemnit čas bez táty a po těch hrůzách, které asi viděly," svěřila Super.cz královna dětských srdcí, která na akci zazpívala i s malým vnoučkem Rafaelem. ■