Milan Peroutka zavzpomínal na zesnulého tátu: Bubny, na které hrál roky s Olympicem, mají stále doma

Na písničkách skupiny Olympic herec a hudebník Milan Peroutka (32) doslova vyrůstal. Jeho tatínek působil řadu let v kapele jako bubeník. A tak není divu, že se zpěvák objevil na konkurzu do nového muzikálu Okno mé lásky, který je složený z hitů legendární skupiny Petra Jandy.



„Člověk ty songy zná, ale nikdy je nezpíval slovo od slova. Když jsem byl mladší, když mě začala hudba bavit, tak jsem s tátou byl na několika koncertech. To bylo k jejich 50 letům, bylo to rok před tím, než odešel. A teď budou slavit 60 let na scéně, je to neuvěřitelné,“ svěřil Super.cz Milan Peroutka, který si s Petrem Jandou a Olympic už v minulosti zazpíval.