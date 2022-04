Nepříjemný zážitek nejkrásnějších Češek na Zanzibaru. Kvůli bouřce nemohlo přistát letadlo, pak přišly o kufry

Finalistky Miss Czech Republic s ředitelkou Taťánou Makarenko Michaela Feuereislová

"Na letiště jsme dojeli v jednu hodinu ráno, a kvůli bouřce opravdu nepřistálo letadlo. Bylo odkloněno na pevninu do Tanzánie, kde čekalo, až se počasí umoudří. Bohužel nás tam čekala dlouhá noc, odletěli jsme až v 8 hodin ráno," řekla Super.cz Makarenko.

Na letišti nebyl otevřený žádný obchod a neměli kde složit hlavu. To ale zdaleka nebyl konec šílené cesty. Kvůli zpoždění málem nestihli navazující spoj z Istanbulu do Vídně. "Bylo to jen tak tak. Doslova jsme běželi. Bohužel ale nestihli dodat do letadla naše kufry. Takže jsme všichni bez zavazadel. Snad by měly dojít za dva dny. Všichni v to doufáme," krčí rameny Makarenko. "Všichni jsme se ale těšili hlavně do postele," dodala. ■