Žena (20) trpěla kvůli obrovskému poprsí. Takhle lékař okomentoval její žádost o zmenšení

Janel Nelson Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Pokaždé, když jsem vstoupila do místnosti, to bylo, jako by vešla jen má prsa a ne já. Bylo to něco, na co jsem si zvykla už na střední škole, vždycky jsem to měla v hlavě,“ popsala.

Také ji trápily snad všechny potíže, o nichž se v souvislosti s velkým poprsím hovoří.

„Pořád mě velmi bolela záda a krk, od tlaku z ramínek podprsenek. Neustále jsem se hrbila, abych si trochu ulevila. V létě jsem se pod prsy extrémně potila, z čehož jsem pak měla podrážděnou pokožku a vyrážku. A aby toho nebylo málo, tak mi občas začaly brnět prsty od nervů na krku. A to bylo velmi nepříjemné,“ vyjmenovala s tím, že nejvíce ubíjející byly migrény. „Nakonec jsem měla pocit, že mi mé tělo upíralo sebevědomí a určovalo, co v životě můžu a co ne.“

Problémy dívka začala pociťovat od svých 16 let, čtyři roky se dle svých slov snažila dostat na operaci. „Samotný proces pro mě byl velmi dlouhý. Během těch čtyř let mě odmítl rodinný lékař a operatéři víc jak desetkrát. A důvody, které mi uvedli, byly hrozné,“ řekla.

Pro někoho byla příliš mladá, další radil, ať počká, až bude mít po dětech. Obzvlášť nevhodný jí přišel dotaz jednoho z lékařů, který se jí zeptal: A co by si pomyslel váš budoucí manžel?

Právě ten ji podporoval, aby nepřestala hledat vhodného lékaře - a povedlo se. Operaci podstoupila začátkem ledna. „Změnilo mi to život. Mám pocit, že mám úplně nové tělo.“ ■