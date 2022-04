Televizní hvězda si postěžovala, že nedostává alimenty na děti: Odpovědi od otců jejích ratolestí teď baví internet

Blac Chyna Profimedia.cz

„Včera jsem se musela vzdát tří aut, protože jsem svobodná matka bez alimentů na děti,“ tweetovala.

Otcové jejích ratolestí se nicméně v komentářích ozvali a jako jeden muž argumentovali, že není důvod, aby alimenty platili.

„Platím synovi školné ve výši 40 tisíc dolarů ročně. Žije se mnou od pondělí do soboty. Proč bych měl platit alimenty?“ odpověděl Tyga.

„Platím dceři školné ve výši 37 tisíc dolarů ročně. Hradím jí všechny lékaře a mimoškolní aktivity. Žije se mnou od pondělí do soboty. Proč bych měl platit alimenty?“ reagoval hned po něm Kardashian.

Tyga si samozřejmě nemohl nevšimnout rozdílu ve výši školného: „Jak to, že platíš o 3 tisíce míň? Dej mi vědět, jak se ti to povedlo,“ oslovil Roba v komentářích a fanoušci šli do kolen.

Blac Chyně se tak místo lítosti dostalo od fanoušků spíš posměchu. S Tygou byla ve vztahu v letech 2011-2014 a dokonce byli krátce zasnoubení.

S Kardashianem zveřejnila vztah v lednu 2016 a i od něj se dočkala zásnubního prstenu. Stihli spolu natočit vlastní reality show Rob & Chyna, na svatbu ale nedošlo. Po turbulentním vztahu se definitivně rozešli začátkem následujícího roku.

Rob se pak snažil svou ex zostudit tím, že zveřejnil její nahé snímky, za což si vysloužil žalobu a zákaz přiblížení. O dceru se léta soudili a Kardashian v průběhu tvrdil, že si alimenty nemůže dovolit. Nakonec se v roce 2020 dohodli na střídavé péči. ■