Šampaňské teklo proudem: Jiřina Bohdalová křtila desku. Jak ji k tomu přemluvili?

Jiřina Bohdalová Foto: Super.cz/Herminapress

Stále překvapuje neskutečnou energií a nepokazí žádnou zábavu. Nejinak tomu bylo na koncertu skupiny Botox, kde se Jiřina Bohdalová (90) rozhodně nenudila. Herečka zavítala ve středu večer do pražské Lucerny, aby pokřtila nové album známé kapely, a udělala to se vší pompou.

„Po dvou letech jsme zase mohli uspořádat koncert, kde jsme měli spoustu hostů. Desku nám pokřtila Jiřina Bohdalová a z toho jsme měli obrovskou radost,“ svěřil se Super.cz zpěvák Jan Kopečný (32) a popsal, jak herečku přesvědčil, aby se stala kmotrou jejich alba s názvem Ty a já.

„Přemluvit paní Bohdalovou ani nebylo těžké. Potkali jsme se na Silvestra, chvíli jsme si povídali a napadlo mě ji oslovit, zda by nebyla naší kmotrou. Zeptal jsem se, zda by nám nechtěla pokřtít cédéčko. Řekla mi, že takové věci nedělá, nikdy to nedělala, ale že přijde ráda,“ řekl nadšený Kopečný.

Křest alba proběhl se vším všudy, špunty lítaly a šampaňské teklo proudem. Lok šumivého moku ani herečka neodmítla a napila se po křtu rovnou z lahve. Během koncertu se skvěle bavila a jako vždy hýřila energií. „Jsme moc rádi, že vše dobře dopadlo a pokřtila nám album právě ona. Měl sem z toho radost a na koncertu byla skvělá atmosféra,“ dodal zpěvák. ■