Vrásek se nezbaví! Tělo Hany Mašlíkové kvůli cvičení vypuzuje botox z čela. Spaluje nejen tuky, ale i klobásový jed

Hana Mašlíková Super.cz

Většina žen je po aplikaci botoxu bez vrásek více než půl roku. "Botox si dávám do čela, u mě je ale problém, že u mě funguje maximálně dva měsíce. Bylo mi vysvětleno, že kvůli cvičení, jak více spaluju, tak tělo spaluje i tyhle látky. U mě efekt tím pádem extra nemá," řekla Super.cz Hanka.

Jak o sebe Hanka pečuje? "Starám se o pleť, nikdy nejdu spát, aniž bych pleť ošetřila, to samé ráno. Chodím na procedury do salónu. O pleť se snažím pečovat. To, co jí za život dáme, nám ona jednou vrátí," vysvětluje.

Mašlíková má tělo pevné jako skála a pomerančová kůže se jí vyhýbá. Ona sama si to ale nemyslí. "Celulitidu mám. Ale manžel říká, že ji mám jen na mozku. Chodím na procedury, které pomáhají s pomerančovou kůží, odvodnění, odvádí toxiny a pomáhají i v regeneraci. Dám ale především na sport, to je pro mě zásadní. K tomu jídelníček. Všechny ostatní věci jsou podpůrné. Krémy a procedury jsou prostě doplněk," uzavřela moderátorka. ■