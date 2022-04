Z rozkošné Kačenky z rodinného filmu těhotnou narkomankou: Talentovaná herečka už přijímá dospělé role

Veronika Divišová Super.cz

"Teď se soustředím hlavně na tu maturitu, ale nedávno jsem měla v Divadle na Vinohradech premiéru inscenace Provaz o jednom konci. Už jsem tam hrála v Čarodějkách ze Salemu, takže to bylo teď podruhé, co jsem tam mohla hrát. Mám divadlo hrozně ráda, tak jsem pokaždé strašně vděčná za takovou zkušenost," uvedla.

Pokud jde o film, naposledy jsme ji mohli vidět v pokračování snímku, který jsme zmínili v úvodu. "Tady hlídáme my je oddechový rodinný film. Nemá předávat žádnou hlubokou myšlenku, jen pobavit. A to, myslím, splňuje," míní.

Náročnější byla její role mladé těhotné narkomanky ve snímku Město, který se loni ve Zlíně prezentoval. "Měla jsem na to velmi kladné reakce, všichni to chválili, na to, jak drsné téma to bylo. Z toho mám velkou radost a doufám, že se o Městě bude ještě hodně mluvit," svěřila Veronika, která prozradila, že pár dalších filmových projektů se chystá, ale z pověrčivosti o nich nechce ještě mluvit.

Zajímalo nás také, zda vedle školy a herectví najde čas i na lásku. "Na to se mě v poslední době ptá hrozně moc lidí. Třeba mě s někým potkáte a třeba taky ne. A seznamku udělat nepotřebuju," tajemně se usmívala Veronika. ■