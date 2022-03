Vítěz SuperStar se stěhuje z Londýna do Prahy a přiznal rozchod: Charismatický Adam Pavlovčin je single

Adam Pavlovčin Super.cz

"Zakřikl jsem to, vztah už je pasé. Teď se soustředím na kariéru. Nový vztah nevyhledávám, ale když přijde, tak se bránit určitě nebudu," řekl Super.cz Adam Pavlovčin, který v Česku začíná nový život.

"Natrvalo jsem se přestěhoval z Londýna do Prahy. Teď po SuperStar by bylo blbé, kdybych ten krok neudělal. Do Londýna budu cestovat, ale základnu budu mít v Praze," vysvětlil.

Adam miluje extravagantní modely, ve kterých vystupuje, a jeho šatník je větší než leckteré ženy. "Potřeboval bych další pokoj. Radši nezvu lidi k sobě domů. Mám tam toho hodně, ještě i krabice z Londýna. Potřeboval bych takovou "malou" šatnu, jako měla Carrie Bradshaw," smál se na akci, kde vystupoval.

I zde měl extravagantní outfit. "Asi bych takto nešel po Vršovicích do obchodu, ale na stage to patří a na akce nepřijdu jinak než takto. Baví mě to," upřesnil.

Stejně jako mnohé ženy si Adam dává záležet na tom, aby žádný z výrazných outfitů neoblékl dvakrát.

"Vždycky řeším, co už jsem měl na sobě, co jsem neměl, zda už je to někde vyfocené. Snažím se spolupracovat s lokálními umělci, toto je třeba outfit od Lukáše Lindnera. Ten jsem na sobě sice už měl, ale nebylo to v Česku, takže to není nafocené, a navíc je to už pár let zpět. A teď ho dám zase na dlouho do skříně," dodal Pavlovčin.

Nově jej bude možné vidět také v muzikálu Cabaret v Divadle Bez zábradlí. ■