Jak se zachoval zfackovaný Chris Rock? Moderátorka Oscarů popsala, co se dělo po skandálu na udílení. Budete se divit

Wanda Sykes tvrdě odsoudila incident z Oscarů. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Wanda se, stejně jako zfackovaný Chris Rock (57), po udílení účastnila after party Gucci v domě Guye Oseary. Na rozdíl od Smithe, který šel s rodinou na after party Vanity Fair.

„Hned, jak jsem tam přišla, první, co mi Chris řekl, bylo ‘Omlouvám se. Měl to být tvůj večer. Ty, Amy a Regina jste odvedly skvělou práci. Je mi moc líto, že se všechno teď bude točit jenom kolem tohohle.‘ Takový Chris je,“ řekla o Rockovi, kterého se zastala i DeGeneres. Obě se s komikem přátelí.

Sykes omluvu ocenila, i když dala jasně najevo, že si myslí, že je to Will Smith (53), kdo jí a kolegyním dluží omluvu, a neskrývala zklamání nad tím, že se od něj žádné nedočkaly. Také ji pobouřilo, že herce z akce nevyvedli.

„Bylo mi Chrise hrozně líto,“ popsala pocity neprodleně po incidentu. „Bylo mi z toho zle. Fyzicky mi bylo špatně a traumatizovalo mě to. Je nechutné, že ho Akademie nechala, aby si užil zbytek večera a převzal cenu. To byl hodně špatný tah,“ nedržela se zpátky.

„Když někoho napadnete, vyvedou vás z budovy, tečka. Ale jeho tam nechali, jak nechutné. Těšila jsem se, že až ho vyhlásí vítězem v kategorii nejlepší herec, doběhnu na pódium a ohlásím, že tu s námi dnes nemohl být,“ pokračovala.

A na omluvu od Smithe stále čeká. „Vím, že se omluvil Chrisovi, ale my jsme to moderovaly. Byl to náš prostor. My zvaly vás, abyste si to s námi užily, měly jsme vás bavit. Připravovaly jsme tu show měsíce. Nám se ale neomluvil. Tak co to je? Prostě všechno špatně,“ dodala na závěr viditelně rozlícená komička.

Willovo jednání odsoudila většina veřejnosti, kolegů z Hollywoodu i Akademie filmového umění a věd. Ta herce neprodleně po incidentu vyzvala k odchodu, on ale ceremoniál odmítl opustit.

Akademie dále uznala, že měla situaci zvládnout lépe a prostě ho vyvézt. Aktuálně zahájila disciplinární řízení, aby z incidentu pro Smithe vyvodila důsledky. ■