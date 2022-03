Zuzana Bubílková si v krajkových kalhotkách dopřála masáž. Vzpomínala, jak ji chlapi tahali do postele!

Zuzana Bubílková Herminapress

Zuzana Bubílková (69) umí žít. Moderátorka se pořád udržuje ve formě a snad vůbec neumí odpočívat. Nedávno ale udělala výjimku a rozhodla se dopřát v lázních zasloužený relax. Úplný balzám na tělo v podobě masáže a perličkové lázně si Bubílková nadmíru užívala. Moderátorka se neváhala před objektivem svléknout do krajkového prádla.

„Teď už jsem nad věcí, ale dřív mně to docela vadilo. Většinou sestřičky vyloženě čekaly na to, až se svléknu. A pak vidíš, jak si tě nenápadně prohlížejí. A nejkrásnější je, že když už je člověk skoro nahý, tak přijde ještě druhá se slovy: 'Promiňte, já jsem netušila ...' Ale musím zase říct, že to je jedna z věcí, která mě popohání k tomu, že nelenoším a pracuji na sobě,“ smála se Bubílková během procedur v Konstantinových Lázních.

Bubílková se toho nebojí a klidně si oblékne černé krajkové prádlo. „No jasně, že mám takové „lepší“, když jdu k lékaři, protože vím, že se budu svlékat. A pak mám pár kousků, které jsou už dosti jeté, ale já je miluji. Asi proto, že se v tom cítím dobře. Nejpohodlnější mám na sport, tam nesmí nic škrtit a vadit. Myslím, že v tomto se neliším od ostatních žen, tak to prostě máme,“ míní.

Ve chvíli mezi dalšími procedurami měla Zuzana Bubílková čas zavzpomínat i na to, jestli ji někdy v lázních balili chlapi a slibovali vztah.

„No nevím, jestli slibovali vztah, ale postel ano. Když je člověk známý, tak určitou část mužů přitahuje už i tím, že se mohou ukázat po mém boku. Mohou říci: 'S touto ženou jsem byl'. A z toho já mám trochu obavu, protože oni pak mohou vyprávět cokoliv. Tyhle známosti moc ráda nemám. Asi bych to možná měla brát z nadhledu a těšit se z toho, že jsem ještě tady a jít do všeho po hlavě. Ale takto to postavené nemám, lázeňské románky nepěstuji,“ dodala rázně. ■