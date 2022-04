Dovolená na Dolní Moravě jen pár kroků od nejdelšího visutého mostu světa!

Otevřít okno uprostřed horských lesů a nadechnout se čerstvého vzduchu, to si zaslouží každý. Nechte na pár dnů starosti stranou a přijeďte za zážitky, na které ještě dlouho budou vaše děti vzpomínat. Wellness hotel Vista a horské chaty na Dolní Moravě nabízí nejlepší dovolenou pro rodiny s dětmi.

Projděte se přes nejdelší visutý most na světě pro pěší, který se nachází na Dolní Moravě Foto: Wellness hotel Vista

Wellness hotel Vista**** vám nabídne skvělé ubytování jen pár kroků od nejdelšího visutého mostu pro pěší na světě.

Přejděte údolí po nejdelším visutém mostě pro pěší na světě

Zažijte nevídanou cestu mezi nebem a zemí na Sky Bridge 721. Připravte se na jedinečný moment, kdy se ocitnete až 95 metrů nad hlubokým horským údolím. Vykročit bude chtít trochu odvahy, ale těšit se můžete na nevídané výhledy do krajiny. Pro ty zvídavější je připravena naučná stezka s interaktivní hrou s rozšířenou realitou. Vstupní bránu na visutý most objevíte jen kousek od Stezky v oblacích. Z hřebenu Slamník v nadmořské výšce 1 125 m.n.m vás přenese přes údolí Mlýnského potoka na protilehlý hřeben Chlum.

Snídaně si užijete v klidu a o děti se postarají animátoři

Wellness hotel Vista splní vaše očekávání

Wellness hotel Vista splní víc, než jste očekávali. Svůj den začnete výbornou snídaní na terase a po výletování si užijte rodinnou pohodu v hotelovém wellness, kde najdete bazény, saunu i páru. Načerpáte zde síly na další dobrodružství a děti se tu vydovádí za každého počasí. Přímo od hotelu vede čtyřsedačková lanovka, ze které můžete pohodlně seskočit téměř pod velkolepou Stezkou v oblacích a nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721. Odtud je možné pokračovat na jednu z mnoha nádherných cykloturistických tras nebo si vypůjčit horskou koloběžku a se zastávkou v panoramatické restauraci či horské chatě si užít sjezd dolů zpět do horského ráje jménem Wellness hotel Vista.

Mamutí horská dráha měří 2,5 kilometru a je plná zatáček a klopenek

Animační programy, které jinde nenajdete

To, co rodiče i děti v hotelu Vista ocení, jsou propracované animační programy, které jsou připraveny pro všechny věkové kategorie dětí. Den s animátory začíná u samotné snídaně a po celý den probíhají programy, které letos nesou název Kouzelný most času. Po boku Stamíka a Mamutíka se děti budou toulat nejrůznějšími obdobími naší historie. Objeví společně kouzlo rodokmenů a užijí si dobrodružné cestování časem. Zkrátka, odvezete si kufr plný vzpomínek.

Mamutíkovy zážitkové parky si děti zamilují a jedna návštěva stačit nebude

Pohodlně a vše na jednom místě

Velmi oceňovaná a komfortní je lehce dostupná vzdálenost dětských zábavních parků a atrakcí od hotelu. Na děti čeká oblíbený Mamutíkův vodní a lesní zážitkový park a celá rodina si užije Mamutí horskou dráhu. Když ke všem turistickým unikátům Dolní Moravy přičteme desítky kilometrů turistických i cyklistických tras, sedačkovou lanovku, dokonale umístěné horské chaty a restaurace, skvěle zvládnutého elektronického průvodce s výlety po okolí a křišťálově čistý horský vzduch, tak je jasné, že tento kout naší republiky bude opět plný dětského smíchu a spokojených rodin.

Na děti čeká také oblíbený Mamutíkův vodní a lesní zážitkový park

Užijte si výborné ubytování, skvělou gastronomii a hory zážitků.

Podrobnosti najdete na www.hotel-dolnimorava.cz