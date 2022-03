Potetovaný Jarda ze Svatby na první pohled bude otcem. Co na to říká jeho nevěsta z reality show?

Jarda ze Svatby na první pohled bude tatínkem. Foto: TV Nova

Jarda z reality show Svatba na první pohled bude tatínkem. Experti mu ve svatební show vybrali jako nevěstu náruživou Romanu. Oba to sice zkusili, ale nakonec jim to nevyšlo. Programátor Jaroslav si mezitím našel partnerku i bez pomoci vztahových expertů.

Už nějaký ten pátek randí s pohlednou Gabrielou. A nyní se pochlubil krásnou novinkou, s přítelkyní očekává narození potomka. Snímkem z ultrazvuku se pochlubil na sociální síti.

Jarda by se rád prosadil jako herec, na druhou stranu si jako ideál představuje život s rodinkou na indonéském ostrově Bali.

„Jestli mi neklapne můj plán s hereckou kariérou, chtěli bychom se odstěhovat na Bali, tam jsou ideální podmínky pro potomstvo. Může tam z něho být surfař nebo golfista, nedovedu si představit lepší podmínky,“ napsal Super.cz nastávající tatínek, jenž už před časem na Bali pobýval delší dobu, a tak to tam moc dobře zná.

„Mám tam takové to sociální zázemí, takže rozhodně nejlepší volba,“ dodal. A jak je na tom Jarda s vysněnou hereckou kariérou? „Zatím jsem se ukázal v Ordinaci, jen takový štěk, ale rád bych se ukázal v lepší roli v nějakém seriálu nebo nedej bože v nějakém klidně béčkovém filmu,“ smál se Jarda.

A co říká na to, že bude Jarda otcem, jeho nevěsta ze Svateb Romana? Ta po rozchodu tvrdila, že měli oba jinou představu o budoucnosti a naznačila, že její manžel ze Svateb zatím po rodině moc netoužil. „Chci si budovat rodinu, být šťastná a v tomhle budu sobecká. Jarda na to má jiný pohled,“ říkala loni.

„No, upřímně, když jsme byli ve Svatbách a při konverzaci došlo na téma děti, nechtěl nic, a teď po půl roce se svojí přítelkyni čekají mímo... Já jsem se usmála, ale samozřejmě jim nepřeji nic zlého, hlavně, aby to bylo zdravé,“ napsala Super.cz Romana, jež zůstala nad věcí. ■