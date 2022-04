Nástupkyně Dády Patrasové se pochlubila dětmi: Dcera tíhne k umění po mamince, syn zas bude po tátovi sportovec

Karolína Gudasová Neuvirthová Super.cz

„Chodíme často do divadla. Potřebují se nějak rozvíjet, dlouho to teď nezažívali, takže se snažíme chodit kam to jde,“ řekla Super.cz Karolina, která bude mít v dceři možná nástupkyni. „Emilka je spíš po mně a Mareček je spíš po tatínkovi a miluje sport. Snažíme se je rozvíjet ve sportu, v hudbě, aby uměli anglicky ,a pak ať si dělají, co budou chtít,“ řekla nám zpěvačka.

Nástupkyně Dády Patrasové, která vystupuje s dětským projektem Karol a Kvído, je ráda, že po odmlce, která byla kvůli pandemii, může opět před diváky. „Čekají mě v létě koncerty s Karol a Kvído a potom celý projekt překládáme do angličtiny. Takže jsme ve studiu,“ dodala půvabná zpěvačka. ■