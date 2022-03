Je nahá, nebo je to iluze? Slavná herečka oblékla model, který budil rozpaky

Bella Thorne Profimedia.cz

Bella se svou starší sestrou Dani zapózovaly na červeném koberci u příležitosti promítání filmu, kde si hlavní roli zahrál Jared Leto. Obě dámy rozhodně toužily po pozornosti, protože zvolily modely, které zastínily všechny ostatní na premiéře.

Bella oblékla šaty, které jako by ani neměla. Španělský návrhář Sergio Castaño Peña vytváří modely na míru každé ženě či muži a jsou obrazem jejich nahého těla. Šaty tak perfektně sedí na postavě nositele či nositelky, což je vidět i v případě Belly. Červený model je možné koupit za 450 euro, tedy v přepočtu za něco málo přes 11 tisíc korun.

Šaty z jeho kolekcí tu a tam obléknou odvážnější hvězdy, mezi něž v minulosti patřila například i zpěvačka Bebe Rexha. Modely jsou vyráběny v Barceloně a jak uvádí Sergio na svých stránkách, měly by do světa křičet, aniž by jejich nositelé řekli jediné slovo. Jejich „nahota“ bojuje proti cenzuře a společenskému tabu.

Belly starší sestra Dani na sebe oblékla dvoudílný komplet, který toho také moc nezakrýval. Topík odhaloval téměř celé poprsí a minisukně jen tak tak zahalila to nejnutnější. Sestry si vysloužily největší zájem všech přítomných fotografů. ■