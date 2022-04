Z vlasů bych si srandu nedělal, ale z jejích milenců ano, říká k aféře Willa Smithe jeden z nejdrsnějších britských komiků

Ricky Gervais Profimedia.cz

Sledující předávání cen si samozřejmě ihned po facce vzpomněli na nejostřejšího moderátora, který při své show v Londýně uvedl: „Sbírám materiál na novou show, která se bude jmenovat Armageddon. Možná popřemýšlím, jestli ji nezměním na Alopecie,“ dodal ve vtipu Ricky.

„Řeknu vám to takhle, na Willa Smithe zatím žádný materiál nemám, ale je zajímavé, že jsem ihned začal být vyhledávaný, ač jsem tam ani nebyl přítomen,“ pronesl Gervais. „Co to se mnou má co dělat? Lidé se ptají, co by řekl Ricky, kdyby to moderoval on? Řeknu vám, já bych nevtipkoval o vlasech jeho ženy, ale určitě bych vtipkoval o jejích milencích.“

Will a Jada v roce 2020 plnili přední stránky časopisů poté, co herečka potvrdila vztah s mladším mužem během manželství. Pár problémy ve vztahu určitou dobu vyvracel, ale poté se světu otevřeli ve chvíli, kdy už byla krize za nimi. Kdyby sám mladý zpěvák jejich krátký vztah nevytáhl na světlo světa, nikdy by o manželských obtížích nemluvili a nejspíš by dále popírali jakékoliv zvěsti o tom, že se vzájemně podvádí. Ač Will mimomanželskému vztahu jeho ženy svolení nedal, věděl o něm.

Gervais během letitého uvádění Zlatých glóbů uvedl nespočet vtípků, které si lidé stále pouštějí na Youtube a jimž se zasmály i samotné celebrity. Například v roce 2020 si utahoval z délky filmu Tenkrát v Hollywoodu: „Leo DiCaprio se zúčastnil premiéry a na konci promítání zjistil, že jeho doprovod je pro něj moc starý. Dokonce i princ Andrew mu říká: Ale no tak, kámo.“

Například v roce 2010 velice urazil Mela Gibsona, kdy jej měl uvést, aby předal další cenu a použil tato slova: „Popravdě, piju dost jako každý druhý, pokud tím druhým není Mel Gibson.“

V rozhovorech v poslední době uvádí, že už znovu Glóby moderovat nechce, ale samozřejmě pokud by šlo o extrémně lukrativní nabídku, možná by o ní uvažoval. Jeho humor je drsnějšího rázu, ale podle jeho slov jde stále jen o humor.

„Je to riziko tohoto povolání, když člověk mluví otevřeně. Myslím si, že urážka je vedlejší poškození svobody projevu a není žádný důvod nemít svobodu projevu. Řekl bych, že je to menší zlo. Mít svobodu projevu, kdy se může pár lidí urazit je menší zlo, než nemít svobodu projevu vůbec, to by bylo otřesné,“ citoval Rickyho deník Mirror. ■