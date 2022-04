Sexbomba Mottlová hledá toho pravého a touží po rodině: Na seznamce ji ale pánové nesbalí

Barbora Mottlová Super.cz

„Nápadníků je kolem mě hodně. Ale ještě nic, co by mě cinklo. Teď už jdu víc po hodnotách a zázemí. Jak říkám, jsem hotová ženská, a už vím, co chci. Chci rodinu, chci zázemí a opravdovost a ne pozlátko. Vím, že s tou mojí mediální tváří je to těžší,“ řekla Super.cz Bára, která zatím ve svém domečku žije s čtyřnohým mazlíčkem Chicem.

„Věřím, že osud zabrnká na tu správnou strunu a ten pravý se brzy ukáže,“ prohlásila herečka, která rozhodně neloví na seznamkách. Adekvátní seznámení je pro ni například i při venčení psa. „Seznamkám se vyhýbám. Věřím na náhodu, na osud. Vím, že na Tinderu je strašně jednoduché si domluvit rande, já chci, aby se chlap trochu snažil, než mě na to rande pozve. Lze se seznámit jakkoli, při tankování, na nákupech, při venčení psa nebo při sportu, těch možností je hrozně moc,“ dodala Bára, kterou jsme s dalšími kolegyněmi potkali během zkrášlovacího odpoledne ve wellness. ■