Proč Willa Smithe nevyhodili? Tohle se dělo po skandální oscarové facce

Will Smith Profimedia.cz

„Věci se vyvinuly způsobem, který jsme nemohli předvídat,“ stojí v čerstvém prohlášení Akademie filmového umění a věd. „I když bychom rádi objasnili, že pan Smith byl požádán, aby odešel a odmítl, také uznáváme, že jsme situaci mohli řešit jinak.“

Nejvyšší rada také zahájila disciplinární řízení, aby rozhodla, jaké by měly být pro herce důsledky, stojí dále v prohlášení. Podle něj Smith porušil „normy chování Akademie, včetně nevhodného fyzického kontaktu, hrubého nebo výhružného chování a narušení integrity Akademie.“

Herec dostane 15 dní předem oznámení o tom, jak dopadlo hlasování, aby na něj mohl písemně odpovědět a bránit se a měl možnost být slyšen, než bude přijato konečné rozhodnutí. Setkání rady je aktuálně naplánováno na 18. dubna.

„Činy pana Smithe byly hluboce šokující a traumatizující událostí, která byla přenášena do televize. Pane Rocku, omlouváme se Vám za to, co jste na naší scéně prožil, a děkujeme za Vaši nezdolnost v danou chvíli. Také se omlouváme našim nominovaným, hostům a divákům za to, co se odehrálo během akce, která měla být slavnostní,“ uzavřeli prohlášení.

Podle Akademie by disciplinární řízení mohlo vyústit ve vyloučení, sankce v souladu se stanovami a standardy chování. Mezi další důsledky může patřit zákaz účasti na akcích Akademie, jako jsou budoucí ceremoniály Oscarů, nebo „veřejné napomenutí."

Smith se omluvil Akademii a nominovaným během děkovné řeči při přebírání svého prvního Oscara. Jmenovitě napadenému Chrisi Rockovi se pak omluvil následující den prostřednictvím prohlášení na sociální síti. Na aktuální vyjádření Akademie zatím nereagoval.

Nutno dodat, že k vyloučení z Akademie dochází velmi zřídka, v minulosti bylo vyloučeno podle Vanity Fair pouze pět členů, mezi nimi Harvey Weinstein nebo Bill Cosby, oba odsouzení za trestný čin sexuálního napadení, v případě Weinsteina i znásilnění. ■