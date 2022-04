Už přes rok je sama. Jak se pohádková Jasněnka staví k případnému novému vztahu?

Je sice single, ale nový vztah nehledá. Super.cz

Bude to rok, co Michaela Kuklová (54) ukončila vztah se svým posledním partnerem, a místo plánované veselky tak přišel rozchod. Představitelka princezny Jasněnky je ale stále velmi půvabná a přitažlivá žena, a tak se dá očekávat, že je o ni ze strany mužů stále velký zájem.

„Muži se mě snad nebojí. Snad nevyzařuji nic, co by je mohlo odrazovat. Jsem teď ale ve vztahu se svou kariérou. Jsem ráda, že to tak je,“ říká vyrovnaným hlasem Kuklová na představení Nadačního fondu Simony Kijonkové.

Sympatické herečky jsme se ptali, jak by měl vypadat její ideální partner. Ona ale aktuálně na hledání protějšku není nastavená a zdá se, že na to nemá ani kapacitu. „O vztahu neuvažuji,“ říká Kuklová.

Místo na sebe myslí sympatická herečka více na druhé. „Těším se momentálně na každý den. Mám obrovské přání, aby skončil konflikt na Ukrajině a nepřerostl v něco většího,“ uvedla v našem rozhovoru Michaela Kuklová. ■