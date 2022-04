Roky se musí sama starat o syna. Michaele Kuklové finančně velmi pomohl její koníček

Kromě herectví ji živí další umělecký obor. Super.cz

Loni v létě ukončila na svou žádost Michaela Kuklová (54) dlouholetý vztah s o dvanáct let mladším partnerem Josefem Wittnerem. S ohledem na svou prodělanou nemoc nebyla schopná dát svému o dvanáct let mladšímu partnerovi vytoužené dítě.

Nyní se Míša stará o syna Románka sama. Pro matku samoživitelku je to někdy velmi náročné. „Funguji tak od tří let mého malého. Jsem zvyklá být v zápřahu,“ říká Kuklová, která se na svět snaží dívat pozitivním pohledem. „Mojí výhodou je, že dělám věci, které mě baví a naplňují.“

Herečce finančně začal významně pomáhat do rodinného rozpočtu její koníček, kterým je malování. „V covidu jsem se nemohla věnovat svému zaměstnání a udělalo mi obrovskou radost, že o mé obrazy je zájem a že to má smysl.“

Sympatická umělkyně ale nepřijímá každou nabídku. „Lidé mi dávají objednávky a já si jen vybírám, co udělám a co ne. Maluji z fotografií například portréty rodičů, kteří už neexistují, prarodičům vnoučata. Musím teda ten daný objekt nacítit a vědět, že to budu schopná zvládnout,“ vysvětluje.

Poprvé v životě není Kuklová odkázaná na nabídku práce, ale sama si může vybírat. „Hlavním zdrojem obživy je divadlo. To mě těší a nabíjí. Malování je v mých rukou. Věnuji se tomu v rámci svého volného času. Toho nemám zase tolik. Musím se postarat o všechno,“ říká Michaela Kuklová. ■