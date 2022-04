Nemáte šanci poznat, kdo je pod maskou: Krásná herečka z Tváře se navlíkla do šíleného kostýmu

Půvabná herečka je k nepoznání. TV Nova

V šesté epizodě populární show se totiž stane mimozemšťanem. Denisa má za úkol ztvárnit zelenou příšerku jménem El Chombo. Její kultovní videoklip Dame Tu Cosita na YouTube viděly již téměř 4 miliardy lidí. Bizarní postavička - něco mezi mimozemšťanem a přerostlou ještěrkou - je od hlavy až po paty zelená a charakteristický je pro ni velmi specifický, chvílemi pěkně obscénní, tanec.

Kvůli obrovské proměně musela herečka strávit v maskérně devět hodit. Nutno ale říct, že proměna se povedla. Pod maskou by ji poznal je málokdo. „Původně jsem si myslela, že je to ještěrka, ale nikoli. Když jsem toto vystoupení začala nacvičovat, zjistila jsem, že je to spíš mimozemšťan, takže jsem to vlastně tak trochu já,“ svěřila se Denisa, pro kterou víc, než zkoušení bylo náročné strávit tolik hodin v maskérně.

„Musím přiznat, že poslední hodiny v maskérně pro mě byly už hodně psychicky i fyzicky náročné. Začínali jsme lepením vysokého čela, které mi v průběhu začalo padat na oči, takže jsem ho jimi musela držet, aby se nezhroutilo úplně. Hlava mě z toho začala bolet jako snad nikdy v životě. Nakonec jsme ale ve spolupráci s trpělivým a profesionálním týmem vše dovedli ke zdárnému konci a já doufám, že i k divácky nezapomenutelnému vystoupení,“ dodala herečka k náročnému převleku. ■