Těžká nemoc, kvůli které končí Bruce Willis s kariérou, je námětem nového českého filmu

Film Němá tajemství se zabývá tématem afázie Video: Bontonfilm, Super.cz

V příběhu s detektivní zápletkou se v hlavních rolích představí Jana Plodková a oblíbený slovenský herec Marián Mitaš. Děj napínavého filmu Němá tajemství nesleduje jen vyšetřování vraždy, hlavním motivem jsou intriky, rodinné vztahy a život pod vlivem poruchy řeči tzv. afázie.

„Na scénáři jsem pracovala téměř rok. Jde o příběh, který v rámci kriminálního žánru zkoumá kvalitu lidského života a to, jak ji vnímáme. Co považujeme za život, který stojí za to žít,“ shrnuje námět filmu Alice Nellis.

Martin, veterinář, kterého hraje slovenský herec Marián Mitáš, v důsledku těžkého úrazu ztratí možnost komunikovat se světem a svět s ním. Kolem však zůstaly všechny důležité ženy jeho života. Manželka Erika, kterou ztvárňuje Jana Plodková, maminka Dana v podání Mileny Steinmasslové a veterinářka Jana, kterou hraje Magdalena Borová, jejíž kůň způsobil Martinovi úraz. Právě ony vypráví Martinův příběh.

Důležitým tématem filmu je poškození řečové oblasti mozku zvané afázie, ke kterému může dojít také v důsledku těžkého úrazu. „Jde o zvláštní poruchu mozku, kdy člověk má pocit, že může mluvit, ví přesně, co chce říct, ale nedokáže to zformulovat. Hlasivky fungují, ale někde na půli cesty se to celé rozpojí a to, co říká, nedává smysl,“ vysvětluje Marián Mitaš, jehož příprava na složitou roli trvala několik měsíců.

Přípravou prošel i celý štáb filmu, zahrnovala jak studium afázie, tak i setkání s pacienty a jejich blízkými. Ačkoliv je to málo známá informace, afázií trpí více než 60 tisíc lidí u nás, z čehož se léčí pouze zlomek pacientů. ■