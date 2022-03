Profesionální domina má manžela a k němu 6 dalších partnerů. A všichni jsou jí věrní

ilustrační foto Profimedia.cz

Ezada má celkem 7 partnerů, se kterými udržuje polyandrický vztah, což znamená, že oni jsou jí věrní. Jedním z nich je i její manžel, se kterým žije.

Pro každého z partnerů má prý jiná pravidla, manžela nevyjímaje. „Mám nad ním absolutní moc,“ uvedla pro podcast Unfiltered.

„Všechna rozhodnutí v rodině dělám já a jsem to já, kdo iniciuje sex. Já vybírám, co si kdy oblékne, a když máme učinit nějaké důležité rozhodnutí, probereme to a já mám pak právo veta,“ vysvětlila, jak to u nich doma funguje.

Ezada byla vždy velmi otevřená, co se její sexuality týče. Cestovala, navštěvovala nejrůznější sex kluby a popisovala své zážitky na blogu. A protože se dělila i o explicitní fotografie, brzy musela opustit svou kancelářskou práci.

Zaměstnavatelům ale vyhazov nezazlívá a je spokojená, že se může naplno věnovat tomu, co je její skutečnou vášní. ■